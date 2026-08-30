NEET PG 2026: 2.73 लाख दावेदार मैदान में, पर UG लीक के बाद बढ़ी चिंताएं
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इस रविवार को NEET PG 2026 की परीक्षा शुरू हो गई। देशभर से 2.73 लाख से ज्यादा मेडिकल ग्रेजुएट्स इस कंप्यूटर आधारित टेस्ट में शामिल हुए। इस परीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चेन्नई, आगरा और दिल्ली जैसे कई शहरों में एक साथ किया गया।
पेपर लीक के आरोपों के बाद NEET UG रद्द
यह घटना इस साल की शुरुआत में हुई NEET UG परीक्षा के कई महीनों बाद सामने आई है, जिसे पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रभावित छात्रों को 21 जून को दोबारा परीक्षा देने का एक और मौका दिया।
NEET UG के लिए करीब 22.79 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए ये परीक्षाएँ कितनी महत्वपूर्ण हैं।