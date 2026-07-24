NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है

NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लगातार गलतियों के सिलसिले को खत्म करे सरकार

लेखन आबिद खान 01:13 pm Jul 24, 202601:13 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार गलतियों का सिलसिला इसी तरह जारी नहीं रह सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र से कहा कि वे इस मामले पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। पीठ ने कहा, "हम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत हो।"