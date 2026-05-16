NEET पेपर लीक: CBI ने महिला प्रोफेसर को किया गिरफ्तार, NTA पैनल का थीं हिस्सा

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NTA पैनल का हिस्सा रही हैं प्रोफेसर

CBI ने बताया कि NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद मनीषा ने NEET के लिए काम किया। अप्रैल में उसने पुणे की एक अन्य आरोपी मनीषा वागमारे के माध्यम से NEET उम्मीदवारों से संपर्क किया और छात्रों को कोचिंग दीं। CBI ने बताया कि आरोपी ने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों को बताए। इनमें से अधिकांश प्रश्न 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा के वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।