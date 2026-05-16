NEET पेपर लीक: CBI ने महिला प्रोफेसर को किया गिरफ्तार, NTA पैनल का थीं हिस्सा
क्या है खबर?
NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। अब एजेंसी ने महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली जीव विज्ञान की महिला प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने उक्त महिला को पेपर लीक गिरोह का दूसरा सरगना बताया है। CBI ने बताया कि मंधारे को दिल्ली से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। NEET पेपर लीक मामले में ये CBI की 9वीं गिरफ्तारी है।
रिपोर्ट
विशेष कक्षाओं में लिखवाए गए पेपर
हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि मंधारे ने छात्रों से लाखों रुपये लेकर विशेष कक्षाएं संचालित कीं। इस दौरान लीक हुए प्रश्न, उनके विकल्प और उत्तर छात्रों को बोलकर लिखवाए गए। CBI की जांच में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से प्रश्न पत्रों के 2 सेट- एक हाथ से लिखा हुआ और एक टाइप किया हुआ - लीक हुए थे। इसके पीछे कल गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और मंधारे का हाथ था।
CBI
NTA पैनल का हिस्सा रही हैं प्रोफेसर
CBI ने बताया कि NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद मनीषा ने NEET के लिए काम किया। अप्रैल में उसने पुणे की एक अन्य आरोपी मनीषा वागमारे के माध्यम से NEET उम्मीदवारों से संपर्क किया और छात्रों को कोचिंग दीं। CBI ने बताया कि आरोपी ने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों को बताए। इनमें से अधिकांश प्रश्न 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा के वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।