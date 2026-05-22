NEET पेपर लीक मामले में NTA की विशेषज्ञ ही गिरफ्तार, CBI ने पुणे से दबोचा
क्या है खबर?
NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पुणे से एक और प्रोफेसर मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया है। मनीषा पर भौतिकी का पेपर लीक करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि मनीषा को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA ने विशेषज्ञ नियुक्त किया था और इसी के चलते पेपर तक उनकी पहुंच थी। मनीषा ने ही एक अन्य आरोपी मनीषा मंधारे के साथ पेपर साझा किया था।
आरोप
मनीषा पर क्या आरोप?
रिपोर्ट के मुताबिक, मनीषा फिलहाल पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम करती हैं। CBI ने गहरी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। पेपर के भौतिकी के सवाल लीक होने के पीछे मनीषा को सरगना बताया जा रहा है। CBI के एक प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मनीषा की पहुंच भौतिकी के प्रश्न पत्रों तक थी। आरोप है कि मनीषा ने अप्रैल में कई प्रश्न एक अन्य आरोपी को दे दिए थे।
गिरफ्तारी
पेपर लीक मामले में अब तक 11 गिरफ्तार
NEET पेपर लीक मामले में CBI ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 राजस्थान के एक ही परिवार के हैं। वहीं, रसायन विज्ञान के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और जीव विज्ञान की प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मांधरे को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भी NTA से जुड़े हुए थे। पेपर लीक पर खूब सियासी घमासान भी हो रहा है। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है।