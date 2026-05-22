NEET पेपर लीक मामले में NTA की विशेषज्ञ ही गिरफ्तार, CBI ने पुणे से दबोचा

आरोप

मनीषा पर क्या आरोप?

रिपोर्ट के मुताबिक, मनीषा फिलहाल पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम करती हैं। CBI ने गहरी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। पेपर के भौतिकी के सवाल लीक होने के पीछे मनीषा को सरगना बताया जा रहा है। CBI के एक प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मनीषा की पहुंच भौतिकी के प्रश्न पत्रों तक थी। आरोप है कि मनीषा ने अप्रैल में कई प्रश्न एक अन्य आरोपी को दे दिए थे।