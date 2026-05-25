NEET त्रासदी: कर्नाटक की 18 वर्षीय छात्रा ने दी जान
देश
इस महीने NEET की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। इनमें कर्नाटक की 18 साल की भाग्यश्री और राजस्थान के प्रदीप मेघवाल शामिल हैं। दोनों ही मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे थे। इन घटनाओं ने देश भर के छात्रों को गहरा सदमा पहुंचाया है।
NTA ने रद्द की NEET-UG परीक्षा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मई 2026 की NEET-UG परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया। इसका असर 22 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ा है। अब यह दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी और अगले साल से यह कंप्यूटर-आधारित भी हो जाएगी। इन फैसलों से छात्रों पर दबाव और बढ़ गया है। इन घटनाओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं युवाओं पर इतना तनाव डाल रही हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य जोखिम में पड़ रहा है।