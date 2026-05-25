NEET त्रासदी: कर्नाटक की 18 वर्षीय छात्रा ने दी जान

NTA ने रद्द की NEET-UG परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मई 2026 की NEET-UG परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया। इसका असर 22 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ा है। अब यह दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी और अगले साल से यह कंप्यूटर-आधारित भी हो जाएगी। इन फैसलों से छात्रों पर दबाव और बढ़ गया है। इन घटनाओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं युवाओं पर इतना तनाव डाल रही हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य जोखिम में पड़ रहा है।