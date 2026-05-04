NEET 2026 उत्तर आंसर शीट: जून के पहले हफ्ते में होगी जारी, ऐसे करें डाउनलोड देश May 04, 2026

क्या आप अपने NEET के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जून के पहले हफ्ते में NEET 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर सकती है। आप इसे आधिकारिक नीट वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको बस अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। अगर आपको उत्तर कुंजी में कोई गलती दिखती है, तो आप अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल होने से पहले उसे चुनौती भी दे सकते हैं।