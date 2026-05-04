NEET 2026 उत्तर आंसर शीट: जून के पहले हफ्ते में होगी जारी, ऐसे करें डाउनलोड
देश
क्या आप अपने NEET के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जून के पहले हफ्ते में NEET 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर सकती है। आप इसे आधिकारिक नीट वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको बस अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। अगर आपको उत्तर कुंजी में कोई गलती दिखती है, तो आप अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल होने से पहले उसे चुनौती भी दे सकते हैं।
neet.nta.nic.in पर नीट उत्तर कुंजी डाउनलोड करें
बस neet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं, "NEET 2026 उत्तर कुंजी" के लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी डालकर लॉग इन करें। वहां आपको सभी पेपर सेट्स (कोड 11, 12, 13 और 14) के डाउनलोड करने के लिए PDF मिलेंगे। साथ ही, आपकी रेस्पॉन्स शीट भी होगी, जिससे आप मार्किंग स्कीम के जरिए अपने संभावित अंकों का अंदाजा लगा सकते हैं।