उत्तर प्रदेश: तलाक के दबाव में चचेरी बहन की हत्या, बच्ची पर भी जानलेवा हमला

इस मामले की जांच में मोड़ तब आया जब उषा के पति ने ऑनलाइन फोटो देखकर उसकी पहचान की। पुलिस के मुताबिक, नीरज ने बताया कि वह उषा और उसके बच्चों को अपने साथ ले गया था। अलमपुर एहडवा गांव के पास उसने उषा और उसकी 3 साल की बेटी का गला घोंट दिया।

वारदात छिपाने के लिए उसने उषा के शव को आग के हवाले कर दिया। साथ ही, उषा के बेटे को अपने परिवार के पास छोड आया, यह कहकर कि वह उसे कहीं मिला है। पुलिस ने इस अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है और मामले की आगे की जांच जारी है।