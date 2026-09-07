केरलम के मुन्नार में 12 साल बाद खिले नीलकुरिंजी के फूल, नीली हुई घाटी
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केरलम के मुन्नार की पहाड़ियां एक बार फिर नीले और बैंगनी रंग में रंग गई हैं क्योंकि नीलकुरंजी के दुर्लभ फूल 12 साल के लंबे इंतजार के बाद खिल उठे हैं। यह अनोखा नजारा सिर्फ पश्चिमी घाट में ही दिखाई देता है, और इसे देखने के लिए पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी और फोटोग्राफर उत्सुकता से खिंचे चले आ रहे हैं ताकि वे मुरझाने से पहले इसे अपनी आंखों से देख सकें।
मुन्नार की छटा घास के मैदान बचाने की जरूरत पर जोर देती है
नीलाकुरिंजी के फूल हर 12 साल में एक बार ही खिलते हैं, और जब ऐसा होता है, तो पूरी की पूरी पहाड़ियां एक साथ बदल जाती हैं। स्थानीय लोग तो इस घटना से ही समय का हिसाब रखते हैं। इस खूबसूरत नजारे के साथ-साथ यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि मुन्नार के खतरे में पड़े घास के मैदानों को बचाना कितना जरूरी है।