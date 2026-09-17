केरलम में फ्लू और लेप्टोस्पायरोसिस की दोहरी मार, 300 मौतें

डॉक्टर अब बुजुर्गों को फ्लू का टीका लगवाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का खतरा उन्हें सबसे ज्यादा होता है। मामलों में यह अचानक हुई बढ़ोतरी अजीब मौसम और बदलते हुए वायरसों की वजह से हो सकती है।

अगर आप फ्लू के लक्षणों के साथ अस्पताल जा रहे हैं, तो मास्क ज़रूर पहनें और सांस से जुड़ी साफ-सफाई का ध्यान रखें। वहीं, जिन लोगों में फ्लू के हल्के लक्षण हैं, उन्हें घर पर ही अलग रहने (आइसोलेट) को कहा गया है। लेप्टोस्पायरोसिस के लिए सही समय पर बीमारी का पता चलना बहुत जरूरी है। खासकर किसानों और बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए, जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है।