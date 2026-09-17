केरलम में फ्लू और लेप्टोस्पायरोसिस की दोहरी मार, 300 मौतें
केरलम इस वक्त एक मुश्किल स्वास्थ्य स्थिति से जूझ रहा है। इस सीजन में फ्लू (इन्फ्लूएंजा) और लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारियों ने मिलकर लगभग 300 लोगों की जान ले ली है।
राज्य में अब तक 10,000 से ज्यादा फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से H1N1, A H2N3 और इन्फ्लूएंजा बी स्ट्रेन वाले वायरस शामिल हैं। लेप्टोस्पायरोसिस भी काफी घातक साबित हुई है, जिससे 170 से ज्यादा पुष्ट या संदिग्ध मौतें हुई हैं।
डॉक्टर बुजुर्गों को फ्लू का टीका लगवाने की सलाह दे रहे
डॉक्टर अब बुजुर्गों को फ्लू का टीका लगवाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का खतरा उन्हें सबसे ज्यादा होता है। मामलों में यह अचानक हुई बढ़ोतरी अजीब मौसम और बदलते हुए वायरसों की वजह से हो सकती है।
अगर आप फ्लू के लक्षणों के साथ अस्पताल जा रहे हैं, तो मास्क ज़रूर पहनें और सांस से जुड़ी साफ-सफाई का ध्यान रखें। वहीं, जिन लोगों में फ्लू के हल्के लक्षण हैं, उन्हें घर पर ही अलग रहने (आइसोलेट) को कहा गया है। लेप्टोस्पायरोसिस के लिए सही समय पर बीमारी का पता चलना बहुत जरूरी है। खासकर किसानों और बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए, जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है।