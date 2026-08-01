तिरुवनंतपुरम में समुद्री में पलटी 2 नाव, 4 मछुआरे लापता

कोस्ट गार्ड और नौसेना लापता मछुआरों को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन समुद्र में खराब हालात की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। लापता मछुआरों के परिजन स्थानीय पुलिस थाने पर जमा हो गए हैं और जल्द से जल्द बचाव अभियान चलाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार सुबह कोल्लम के पास एक और हादसा हुआ, जिसमें एक मछुआरे का शव मिला है, जबकि उसका बेटा अभी भी लापता है।