तिरुवनंतपुरम में समुद्री में पलटी 2 नाव, 4 मछुआरे लापता
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तिरुवनंतपुरम तट के पास 2 अलग-अलग नाव पलट गईं, जिसके बाद 4 मछुआरे लापता हो गए हैं। शुक्रवार रात मुथलापोझी एस्टुअरी के पास एक हादसा हुआ था, जहां 4 मछुआरों में से 2 को बचा लिया गया। वहीं, विझिनजम बंदरगाह के पास हुए दूसरे हादसे में 5 में से 3 मछुआरे सुरक्षित लौट आए, लेकिन बाकी के मछुआरे अभी भी नहीं मिल पाए हैं।
लापता मछुआरों की तलाश में जुटी नौसेना
कोस्ट गार्ड और नौसेना लापता मछुआरों को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन समुद्र में खराब हालात की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। लापता मछुआरों के परिजन स्थानीय पुलिस थाने पर जमा हो गए हैं और जल्द से जल्द बचाव अभियान चलाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार सुबह कोल्लम के पास एक और हादसा हुआ, जिसमें एक मछुआरे का शव मिला है, जबकि उसका बेटा अभी भी लापता है।