बिजली लाइन टूटने से NH-48 पर 16 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों फंसे रहे हजारों वाहन
गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में शनिवार दोपहर को बिजली की एक लाइन टूट गई। इस वजह से NH-48 पर 16 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लाइन टूटते ही बिजली का सिस्टम ठप पड़ गया, जिससे शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। दोपहर की भारी भीड़ के समय यह घटना होने से सड़कों पर जबरदस्त जाम लग गया।
हजारों लोग फंसे रहे, 10 फीडर में बिजली गुल
पुलिस ने जाम से निपटने के लिए तुरंत आपातकालीन बैरिकेड्स लगाए। गाड़ियों को सोहना रोड और KMP एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया, ताकि शाम 6 बजे तक हालात कुछ सामान्य हो सकें। इसके बावजूद, घंटों तक हजारों लोग जाम में फंसे रहे, जिनमें 5 एम्बुलेंस भी शामिल थीं।
बिजली गुल होने से इलाके के 10 बिजली फीडर बंद हो गए, जिसका असर आसपास के घरों और दफ्तरों पर पड़ा। हालांकि, कुछ इलाकों में सर्किट बदलकर बिजली की आपूर्ति दोबारा शुरू कर दी गई, लेकिन पूरी तरह मरम्मत का काम रात भर चलने वाला था। अधिकारियों ने बताया कि यह खराबी ओवरलोडिंग और तेज गर्मी की वजह से आई थी।