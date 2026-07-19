बिजली लाइन टूटने से NH-48 पर 16 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों फंसे रहे हजारों वाहन

पुलिस ने जाम से निपटने के लिए तुरंत आपातकालीन बैरिकेड्स लगाए। गाड़ियों को सोहना रोड और KMP एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया, ताकि शाम 6 बजे तक हालात कुछ सामान्य हो सकें। इसके बावजूद, घंटों तक हजारों लोग जाम में फंसे रहे, जिनमें 5 एम्बुलेंस भी शामिल थीं।

बिजली गुल होने से इलाके के 10 बिजली फीडर बंद हो गए, जिसका असर आसपास के घरों और दफ्तरों पर पड़ा। हालांकि, कुछ इलाकों में सर्किट बदलकर बिजली की आपूर्ति दोबारा शुरू कर दी गई, लेकिन पूरी तरह मरम्मत का काम रात भर चलने वाला था। अधिकारियों ने बताया कि यह खराबी ओवरलोडिंग और तेज गर्मी की वजह से आई थी।