पुणे के जेजुरी में बेकाबू ट्रक ने ली 3 वारकरी महिलाओं की जान, जांच में जुटी पुलिस
पुणे के जेजुरी के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने भक्तों के जत्थे को रौंद डाला। इस हादसे में 3 वारकरी महिलाओं की जान चली गई, वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी पीड़ित सांगली जिले के कासबेदिग्राज इलाके के रहने वाले थे। वे अपनी आषाढ़ी वारी यात्रा के लिए पैदल चल रहे थे। यह दुखद घटना शहर से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई।
आषाढ़ी वारी पर त्रासदी का साया
पुलिस के मुताबिक, ट्रक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वह सासवड़-जेजुरी रोड पर चल रहे इन भक्तों से जा टकराया। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला कि ये सभी सांगली जिले के वारकरी भक्त थे। इस दर्दनाक हादसे ने आषाढ़ी वारी जैसे बड़े और पवित्र आयोजन पर दुख का साया डाल दिया है। यह एक विशाल वार्षिक यात्रा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पंढरपुर की ओर पैदल चलते हैं। आषाढ़ी एकादशी इसी महीने के आखिर में है।