पुणे के जेजुरी में बेकाबू ट्रक ने ली 3 वारकरी महिलाओं की जान, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, ट्रक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वह सासवड़-जेजुरी रोड पर चल रहे इन भक्तों से जा टकराया। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला कि ये सभी सांगली जिले के वारकरी भक्त थे। इस दर्दनाक हादसे ने आषाढ़ी वारी जैसे बड़े और पवित्र आयोजन पर दुख का साया डाल दिया है। यह एक विशाल वार्षिक यात्रा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पंढरपुर की ओर पैदल चलते हैं। आषाढ़ी एकादशी इसी महीने के आखिर में है।