निजी तस्वीरों ने भड़काया झगड़ा: शादी विवाद में जल उठीं गाड़ियां, 16 पर FIR देश Jun 14, 2026

जबलपुर के पास मझौली में एक शादी का रिश्ता टूटने के बाद हालात बिगड़ गए। एक लड़की ने यह कहते हुए शादी करने से मना कर दिया कि उसे परिवार की मंजूरी चाहिए। इसके बाद उसके परिवार वालों ने उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढा। लेकिन तभी पुराने प्रेमी ने नए दूल्हे के घरवालों के साथ लड़की की कुछ निजी बातें और तस्वीरें साझा कर दीं। इससे यह नया रिश्ता भी टूट गया और दोनों परिवारों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया।