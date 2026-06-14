निजी तस्वीरों ने भड़काया झगड़ा: शादी विवाद में जल उठीं गाड़ियां, 16 पर FIR

निजी तस्वीरों ने भड़काया झगड़ा: शादी विवाद में जल उठीं गाड़ियां, 16 पर FIR
जबलपुर के पास मझौली में एक शादी का रिश्ता टूटने के बाद हालात बिगड़ गए। एक लड़की ने यह कहते हुए शादी करने से मना कर दिया कि उसे परिवार की मंजूरी चाहिए। इसके बाद उसके परिवार वालों ने उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढा। लेकिन तभी पुराने प्रेमी ने नए दूल्हे के घरवालों के साथ लड़की की कुछ निजी बातें और तस्वीरें साझा कर दीं। इससे यह नया रिश्ता भी टूट गया और दोनों परिवारों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया।
परिवारों में झड़प, गाड़ियों को आग के हवाले किया
शुक्रवार देर रात, सरफ और तिवारी परिवारों के सदस्य स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास मामले को सुलझाने पहुंचे थे। मगर सुलह होने की बजाय उनके बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष लाठी-डंडों से लड़ने लगे। इस झगड़े के दौरान 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे आसपास के लोग घबरा गए और वहां अफरातफरी मच गई। हालात संभालने के लिए पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा, वहीं दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाई।
SP ने दोनों परिवारों के खिलाफ केस दर्ज होने की पुष्टि की
जबलपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि दोनों परिवारों के सदस्यों पर क्रॉस केस दर्ज किए गए हैं। दंगे और अन्य धाराओं में कुल 16 लोगों को नामजद किया गया है। क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और आगे की जांच जारी है।