कर्नाटक में सड़क हादसों का कहर: दुर्गा जुलूस समेत 2 घटनाओं में 4 की मौत, 20 घायल

रविवार को कर्नाटक के हुक्केरी तालुका में हत्तारगी टोल प्लाजा के पास एक ट्रक ने मां दुर्गा के मूर्ति जुलूस को टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रकाश, महेश और दनेशवरी नाम के 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फिलहाल 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।