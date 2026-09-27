ओडिशा की पहली ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट ऐश्वर्या प्रधान कौन हैं?

ऐश्वर्या ऋतूपर्णा प्रधान का बचपन ओडिशा के कंधमाल जिले में बीता। वहां उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा और परिवार से भी बहुत कम समर्थन मिला। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री हासिल की।

एक बैंक में काम करने और एक अखबार में इंटर्नशिप करने के बाद, उन्होंने 2010 में ओडिशा फाइनेंशियल सर्विस की परीक्षा पास की। इसके बाद वे राज्य सरकार की सेवा में शामिल हो गईं और आगे चलकर पारादीप में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के तौर पर काम किया।