ओडिशा की पहली ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट ऐश्वर्या प्रधान कौन हैं?
ऐश्वर्या ऋतूपर्णा प्रधान का बचपन ओडिशा के कंधमाल जिले में बीता। वहां उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा और परिवार से भी बहुत कम समर्थन मिला। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री हासिल की।
एक बैंक में काम करने और एक अखबार में इंटर्नशिप करने के बाद, उन्होंने 2010 में ओडिशा फाइनेंशियल सर्विस की परीक्षा पास की। इसके बाद वे राज्य सरकार की सेवा में शामिल हो गईं और आगे चलकर पारादीप में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के तौर पर काम किया।
प्रधान ने 2014 में सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान बताई
2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे जेंडर के तौर पर मान्यता दी, जिसके बाद प्रधान की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी ट्रांसजेंडर पहचान जाहिर की और अपना नाम भी बदल लिया। 2017 में ओडिशा सरकार ने औपचारिक रूप से उनकी पहचान को मान्यता दी। उनकी इस यात्रा के बाद से सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर लोगों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया है।