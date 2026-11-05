तूफानी झील में NDRF ने 10 जवानों को रातभर में बचाया

तेलंगाना के खम्मम में बुधवार रात भारी बारिश के दौरान SDRF के 10 जवान बेथुपल्ली झील में फंस गए। वे मछुआरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी नावें पलट गईं।

मुरासु तूफान की वजह से झील में पानी बहुत बढ़ गया था। टीम के जवान किनारे के पास पेड़ों से चिपके रहे। बाद में NDRF ने मोर्चा संभाला और रात भर चले बचाव अभियान के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।