तूफानी झील में NDRF ने 10 जवानों को रातभर में बचाया
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तेलंगाना के खम्मम में बुधवार रात भारी बारिश के दौरान SDRF के 10 जवान बेथुपल्ली झील में फंस गए। वे मछुआरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी नावें पलट गईं।
मुरासु तूफान की वजह से झील में पानी बहुत बढ़ गया था। टीम के जवान किनारे के पास पेड़ों से चिपके रहे। बाद में NDRF ने मोर्चा संभाला और रात भर चले बचाव अभियान के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।
मुरासु तूफान की बाढ़ के बीच मंत्रियों ने की NDRF की तारीफ
मुरासु तूफान की तेज बारिश ने खम्मम के कई इलाकों में बाढ़ ला दी थी, जिससे बचाव कार्य और भी कठिन हो गया।
तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बचाव कार्य में सभी की फुर्तीली कार्रवाई की तारीफ की। वहीं, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को सुरक्षित निकालने में NDRF की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी।