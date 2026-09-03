लुटियंस की बाढ़ ने खोली व्यवस्था की पोल, NDMC इंजीनियर निलंबित
26 अगस्त को तेज बारिश के बाद लुटियंस दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी भर गया था। इसके बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने एक कार्यकारी इंजीनियर को निलंबित कर दिया है।
इंजीनियर पर आरोप है कि उन्होंने तिब्बतन मार्केट और जनपथ जैसे खास इलाकों में वॉटर पंप ठीक से चालू हैं या नहीं, यह सुनिश्चित नहीं किया था। दरअसल, पहले हुई एक जांच में पता चला था कि पंप चलाने वाले ऑपरेटर या तो गायब थे या उन्हें काम की ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जबकि उन्हें इस गड़बड़ी को ठीक करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे।
कनॉट प्लेस और मंदिर मार्ग में जलभराव
इस लापरवाही के कारण कनॉट प्लेस आउटर सर्किल और मंदिर मार्ग जैसे कई इलाकों में पानी भर गया था। NDMC के चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने लोगों को हुई परेशानी के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। वहीं, लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री और NDMC के पदेन सदस्य परवेश साहेब सिंह ने भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए मजबूत सिस्टम बनाने की बात कही।