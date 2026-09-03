BRICS समिट के लिए दिल्ली तैयार: 41 सड़कें सुंदर बनीं, 24x7 कमांड कंट्रोल सेंटर बना

कनॉट प्लेस और अफ्रीका एवेन्यू जैसी मशहूर जगहों को भी नए सिरे से संवारा जा रहा है। इन इलाकों में अब रोशनी की बेहतर व्यवस्था है, और सड़कों को भी चमकाया गया है।

समिट के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलती रहें, इसके लिए एक 24/7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तैयार है। पूरे इलाके को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए 9 से 14 सितंबर तक अतिरिक्त सफाई टीमें भी तैनात की गई हैं।