BRICS समिट के लिए दिल्ली तैयार: 41 सड़कें सुंदर बनीं, 24x7 कमांड कंट्रोल सेंटर बना
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BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को होने वाली है, जिसके लिए दिल्ली को बड़े पैमाने पर संवारा जा रहा है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) 41 सड़कों को सुंदर बनाने का काम कर रही है। इन रास्तों पर ताजे फूल, फव्वारे और फूलों वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधि शहर के कुछ सबसे शानदार होटलों में रुकेंगे, जिनमें ताज होटल, ले मेरिडियन और शांगरी-ला शामिल हैं।
कनॉट प्लेस और अफ्रीका एवेन्यू को मिली नई रौनक
कनॉट प्लेस और अफ्रीका एवेन्यू जैसी मशहूर जगहों को भी नए सिरे से संवारा जा रहा है। इन इलाकों में अब रोशनी की बेहतर व्यवस्था है, और सड़कों को भी चमकाया गया है।
समिट के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलती रहें, इसके लिए एक 24/7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तैयार है। पूरे इलाके को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए 9 से 14 सितंबर तक अतिरिक्त सफाई टीमें भी तैनात की गई हैं।