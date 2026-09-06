BRICS समिट: रात में 300 सफाईकर्मी, दिन में 3 बार बाजार; ऐसे चमकाई जा रही दिल्ली

सफाई का यह काम सिर्फ एक बार का नहीं है। NDMC ने अपनी टीमों को 3 शिफ्टों में बांटा है, ताकि हर वक्त कोई न कोई सफाईकर्मी ड्यूटी पर मौजूद रहे। बाजारों को दिन में 3 बार साफ किया जा रहा है।

वहीं, ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहते हैं, ताकि कूड़ा या गंदगी जमा होते ही उसे तुरंत हटाया जा सके। इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि समिट के दौरान आने वाले मेहमानों और स्थानीय लोगों के लिए पूरा शहर साफ-सुथरा और स्वच्छ बना रहे।