आपके फोन पर अचानक आया अलर्ट'? NDMA ने बताया असली मकसद
देश
शनिवार, 2 मई को, पूरे देश के लोगों के फोन पर अचानक अलर्ट का एक नोटिफिकेशन आया, जिससे वे चौंक गए। दरअसल, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से किया गया एक टेस्ट था। इसका मकसद यह जांचना था कि आपदा चेतावनी के लिए भारत का सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम कितनी अच्छी तरह काम करता है।
सिर्फ टेस्ट-चैनल वाले फोन पर ही अलर्ट आया
यह अलर्ट दिल्ली-NCR और कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में भेजा गया था। यह खबर तुरंत सोशल मीडिया पर फैल गई, जहां लोगों ने मीम्स शेयर किए और प्राइवेसी व सिक्योरिटी को लेकर अपनी चिंताएं भी जताईं।
हालांकि, यह अलर्ट सभी को नहीं मिला; यह सिर्फ उन फोंस पर आया, जिनमें एक खास टेस्ट चैनल चालू था। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे और भी टेस्ट आगे किए जाएंगे, ताकि असल जरूरत पड़ने पर अलर्ट हर किसी तक पहुंच सके।