आपके फोन पर अचानक आया अलर्ट'? NDMA ने बताया असली मकसद

सिर्फ टेस्ट-चैनल वाले फोन पर ही अलर्ट आया

यह अलर्ट दिल्ली-NCR और कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में भेजा गया था। यह खबर तुरंत सोशल मीडिया पर फैल गई, जहां लोगों ने मीम्स शेयर किए और प्राइवेसी व सिक्योरिटी को लेकर अपनी चिंताएं भी जताईं।

हालांकि, यह अलर्ट सभी को नहीं मिला; यह सिर्फ उन फोंस पर आया, जिनमें एक खास टेस्ट चैनल चालू था। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे और भी टेस्ट आगे किए जाएंगे, ताकि असल जरूरत पड़ने पर अलर्ट हर किसी तक पहुंच सके।