कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप, महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट

अगस्त महीने में एक नाबालिग ने भूषण पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप है कि इस घटना के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी और उसका गर्भपात भी हुआ। बाल संरक्षण कानूनों के तहत यह मामला पिछले हफ्ते ही आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। हालांकि, भूषण ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। NCW ने इस बात की भी जानकारी मांगी है कि नाबालिग सिमडेगा से रांची कैसे पहुंची। साथ ही, आयोग ने उन 2 लोगों के बारे में भी अपडेट मांगा है, जिन पर नाबालिग पर झूठा बयान देने का दबाव बनाने का आरोप लगा है।