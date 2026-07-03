बेंगलुरु में डेकेयर सेंटर में बच्चों संग हैवानियत, पुलिस ने अब तक 5 को दबोचा

डेकेयर के लिए सख्त नियमों की मांग

जुलाई 2026 की शुरुआत में शुक्रवार को सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट परेश शाह के नेतृत्व में NCPCR की एक टीम बेंगलुरु पहुंची। पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कड़े कानूनों के तहत मामले दर्ज किए हैं। NCPCR की टीम ने स्थानीय प्रशासन से भी इस मामले में पूरी मदद मांगी है। इस पूरी घटना ने देश में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि डेकेयर सेंटरों में बच्चे कितने सुरक्षित हैं। अब लोग मांग कर रहे हैं कि बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए डे-केयर से जुड़े नियमों को और कड़ा किया जाए।