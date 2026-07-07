सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदली गई कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब, छात्र अब जानेंगे PIL की असली ताकत
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की न्यायपालिका से जुड़ी पाठ्यपुस्तक का नया संस्करण जारी कर दिया है। फरवरी में इसके पुराने संस्करण को वापस ले लिया गया था, क्योंकि उसमें न्यायिक भ्रष्टाचार और मामलों के लंबित होने से जुड़ी बातों पर काफी बहस छिड़ गई थी।
किताब में PIL को शामिल किया गया
संशोधित किताब अब संविधान में न्यायपालिका की भूमिका बताती है और जनहित याचिका (PIL) पर खास ध्यान देती है। इसमें हुसैनआरा खातून और विशाखा जैसे वास्तविक मामलों के उदाहरण भी दिए गए हैं। इस विवाद के बाद पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में एक निगरानी समिति बनाई गई थी। इन बदलावों को एक अलग विशेषज्ञ समिति ने भी मार्गदर्शन दिया। ये बदलाव NEP 2020 के तहत चल रहे बड़े पाठ्यक्रम सुधारों का भी हिस्सा हैं। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है।