NCERT पाठ्यपुस्तक विवाद में फंसे 3 लेखकों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकलिस्ट से बाहर किया
क्या है खबर?
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' संबंधी अध्याय लिखने वाले 3 विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को 3 शिक्षाविदों प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को वापस ले लिया है। पीठ ने 11 मार्च के अपने आदेश में संशोधन किया है।
आदेश
पीठ ने कहा- हम अपना पिछला निर्देश वापस लेते हैं
शुक्रवार को पीठ ने कहा, "कक्षा 8 की NCERT पाठ्यपुस्तक में निहित पाठ्यक्रम पूरी तरह अवांछनीय-अनावश्यक था, फिर भी सरकार ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाकर नई सामग्री शामिल करने के सुधारात्मक कदम उठाए हैं। लेखकों का स्पष्टीकरण देखकर, हम अपना निर्देश वापस लेना उचित समझते हैं।" कोर्ट ने पिछले आदेश में विशेषज्ञों को फटकार लगाते हुए कहा था कि केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान तीनों विशेषज्ञों से अपना संबंध तोड़ें और उन्हें नियुक्त न करें।
आदेश
सक्षम अधिकारियों को दिया स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार
पीठ ने सरकारों और अन्य सक्षम अधिकारियों को इस संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया। आदेश में कहा, "इस संबंध में, हम भारत संघ, राज्य सरकारों और अन्य सक्षम अधिकारियों को उपर्युक्त आदेश के अनुच्छेद 8 में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं।" कोर्ट ने अपने उस अवलोकन को भी याद दिलाया कि तीन विशेषज्ञों ने विवादास्पद अध्याय में तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।
विवाद
क्या है NCERT विवाद?
NCERT ने कक्षा-8 की पाठ्यपुस्तक में 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' नामक अध्याय के अंतर्गत 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' पर एक खंड था। अध्याय में न्यायिक प्रणाली के सामने चुनौतियों, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, न्यायाधीशों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और खराब बुनियादी ढांचे जैसे कई मामले थे। सुप्रीम कोर्ट ने अध्याय पर नाराजगी जताते हुए स्वत: संज्ञान लिया। उसने लेखकों डैनिनो, सुपर्णा, आलोक को प्रतिबंधित किया और नए अध्याय के लिए समिति बनाने को कहा था।