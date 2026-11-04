NCERT का बड़ा फैसला: छात्र 9वीं कक्षा से ही सीखेंगे EMI, म्यूचुअल फंड

यह नया पाठ्यक्रम वित्तीय साक्षरता को व्यावहारिक बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत, छात्रों को अपनी पैसों से जुड़ी आदतों पर सोचने और बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने या बाजार के कामकाज को समझने जैसी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल के मुताबिक, इस नए अपडेट का मकसद छात्रों को व्यावहारिक वित्तीय ज्ञान और जीवन के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करना है।