NCERT विवाद के बीच जजों पर कार्रवाई की चर्चा, 10 साल में 8,600 से अधिक शिकायतें

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ( NCERT ) की कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' को लेकर तीखी बहस हुई है। कोर्ट ने NCERT को न केवल विवादित अध्याय वाली किताब हटाने का आदेश दिया, बल्कि उन लेखकों का नाम भी मांगा है, जिसने विवादित अध्याय लिखा है। इस पूरे विवाद के बीच लोकसभा में पेश आंकड़ों ने नई बहस छेड़ दी है, जिसमें जजों के खिलाफ लंबित 8,600 शिकायतों की जानकारी दी गई।

शिकायत 10 साल में जजों के खिलाफ 8,600 शिकायतें लोकसभा में 13 फरवरी बताया गया कि 2016 से अब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) कार्यालय को मौजूदा जजों के खिलाफ 8,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब में बताया कि 2016-2025 के बीच मौजूदा जजों के खिलाफ 8,639 शिकायतें मिली, जिसमें सबसे अधिक शिकायतें 2024 में मिली हैं। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मामला भी शामिल है, जिनके घर से बेहिसाब नकदी मिली थी।

शिकायत कब कितनी मिली शिकायतें? लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला कि सबसे अधिक शिकायतें 2024 में दर्ज की गईं, जिनकी संख्या 1,170 थी। इसके बाद 2025 में 1,102 मामले दर्ज हुए। अन्य वर्षों में 2019 में 1,037 और 2022 में 1,012 शिकायतें मिली हैं। सबसे कम शिकायतें 2020 में 518 दर्ज की गईं हैं। वर्ष 2016 में 729, 2017 में 682 और 2018 में 717 शिकायतें मिली थीं। वर्ष 2021 में 686 और 2023 में 977 शिकायतें मिली हैं।

