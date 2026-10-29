भारत में साइबर हमलों से NBFC कंपनियों को 300 करोड़ रुपये का नुकसान, 150 शिकायतें दर्ज

CERT-In ने 15 अक्टूबर की एक सलाह में बताया कि हमलावर सुरक्षा की कमजोरियां खोजने और उनका फायदा उठाने के लिए सार्वजनिक AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इससे कुछ मामलों में हमला करने और नुकसान पहुंचाने के बीच का समय कई दिनों से घटकर कुछ घंटे रह गया। RBI ने भी NBFC के लिए साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने से जुड़े नियम बनाए हैं।

हालांकि, 300 करोड़ रुपये के कुल नुकसान का आधिकारिक आकलन अभी उपलब्ध नहीं है।