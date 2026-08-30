NEET-PG जयपुर: बिजली ने बिगाड़ा खेल, अब 5 सितंबर को फिर होगी परीक्षा

जहां एक ओर जयपुर में थोड़ी दिक्कत हुई, वहीं पूरे देश में 2.73 लाख से ज्यादा छात्रों ने 30 अगस्त को तय कार्यक्रम के हिसाब से अपनी NEET-PG परीक्षा पूरी की। यह परीक्षा एक ही सुबह की शिफ्ट में हुई थी और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों में दाखिला चाहने वालों के लिए यह एक बड़ा मौका है। इस साल की NEET-PG परीक्षा ऐसे समय में हो रही है, जब कुछ महीने पहले ही NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे। उन आरोपों की वजह से 21 जून को NEET-UG की दोबारा परीक्षा कराई गई थी।