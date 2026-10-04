लुधियाना में अकाली दल के नेता नवतेज सिंह को 13 गोलियां मारी गईं, डैशकैम ने खोली वारदात की परतें
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शिरोमणि अकाली दल के 60 वर्षीय नेता नवतेज सिंह की शनिवार को लुधियाना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब वह घर लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में रोककर 13 गोलियां मारी गईं।
यह पूरी वारदात उनकी कार के डैशकैम में कैद हो गई। परिवार का आरोप है कि यह जमीन के एक पारिवारिक विवाद का नतीजा है, जिसने हिंसक रूप ले लिया।
आलमजीत ने चाचा पर लगाया आरोप, पुलिस जांच शुरू
नवतेज सिंह के बेटे आलमजीत ने अपने चाचा समेत 7 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आलमजीत का कहना है कि जमीन से जुड़े अदालती मामलों के कारण उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थीं।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।