अमृतसर में खौफनाक वारदात: पिता ने प्रेम के शक में बेटी को मारकर घर में दफनाया

पुलिस जांच में सामने आया है कि सरबजीत कुछ समय पहले ही पारिवारिक विवाद के चलते घर छोड़कर चली गई थीं। लेकिन जब नवनीत ने उन्हें फोन पर बताया कि पिता हरदयाल घर में गड्ढा खोद रहे हैं और उसी वक्त फोन कट गया, तो सरबजीत घबरा गईं।

इसके बाद पुलिस ने घर के पिछले हिस्से में एक नई खोदी हुई कब्र का पता लगाया। अब पुलिस हरदयाल सिंह की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद से फरार है। जानकारी के मुताबिक, परिवार में पहले से ही तनाव चल रहा था, क्योंकि 8 महीने पहले उनकी एक और बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी।