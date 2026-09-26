पुणे में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार
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पुणे में एक 35 साल के व्यक्ति नवनाथ सोनर की हत्या के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह हत्या एक महिला के साथ उसके रिश्ते को लेकर हुई थी, जिसका संबंध गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक से था।
पुलिस ने बताया कि यह घटना 24 सितंबर की देर रात वाघोली मार्केट यार्ड में हुई। सोनर को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
नवनाथ सोनर को लोहे के पाइप से पीटा गया
पुलिस ने बताया कि नवनाथ सोनर पर इस समूह ने हमला किया। उसे लोहे के पाइप से बुरी तरह पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन सभी पर हत्या और गैर-कानूनी जमावड़ा करने का मामला दर्ज किया गया है। मामले में हर आरोपी की भूमिका की जांच पुलिस अभी भी कर रही है।