दिल्ली में खौफनाक वारदात: बुजुर्ग दंपत्ति को कार से रौंद कर भागी नबलवीन गिरफ्तार

हादसे के बाद दयानंद और कुसुम सड़क पर जा गिरे। दयानंद को सिर में गंभीर चोटें आईं, वहीं कुसुम के शरीर पर हल्की चोटें लगीं। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब दोनों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। नबलवीन घटना के तुरंत बाद मौके से भाग निकली थी, लेकिन पुलिस ने उसे बाद में पकड़ लिया। पुलिस ने उसकी कार भी जब्त कर ली है और अब CCTV फुटेज खंगालकर हादसे के कारणों की जांच कर रही है।