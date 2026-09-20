गुरदासपुर में सनसनीखेज वारदात: कांग्रेस सरपंच के भाई को गोलियों से भूना

घटनास्थल से पुलिस को 2 खाली कारतूस मिले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुखराज के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे।

सुखराज के भाई नवदीप सिंह ने बताया कि पहले हुए एक हमले के बाद भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब परिवार ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की है कि इस बार जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ मिले।