TCS में कैसे हुआ यौन शोषण-धार्मिक उत्पीड़न का खुलासा? पुलिस ने किया हैरतअंगेज स्टिंग

TCS ने कर्मचारियों को सस्पेंड किया, आंतरिक जांच शुरू की

जांच में सभी गंभीर आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने नौ केस दर्ज किए और TCS के सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक सीनियर HR अधिकारी भी शामिल था। कंपनी ने इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। TCS की टॉप मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से भी एक आंतरिक जांच शुरू की है। कंपनी ने बताया है कि वे अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि वर्कप्लेस पर सभी कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस हो सके।