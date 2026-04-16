TCS में कैसे हुआ यौन शोषण-धार्मिक उत्पीड़न का खुलासा? पुलिस ने किया हैरतअंगेज स्टिंग
नासिक में पुलिस ने TCS के BPO ओफिस में यौन शोषण और धर्म के नाम पर दबाव डालने के गंभीर आरोपों की शिकायत मिलने के बाद एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठोस सबूत जुटाने के लिए, पुलिस ने एक महीने से भी ज्यादा समय तक सात महिला पुलिसकर्मियों को गुप्त रूप से तैनात किया। इसके साथ ही, कई कांस्टेबलों ने हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर ओफिस में काम किया ताकि सच्चाई सामने आ सके।
TCS ने कर्मचारियों को सस्पेंड किया, आंतरिक जांच शुरू की
जांच में सभी गंभीर आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने नौ केस दर्ज किए और TCS के सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक सीनियर HR अधिकारी भी शामिल था। कंपनी ने इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। TCS की टॉप मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से भी एक आंतरिक जांच शुरू की है। कंपनी ने बताया है कि वे अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि वर्कप्लेस पर सभी कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस हो सके।