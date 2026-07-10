नासिक TCS मामले में गर्भवती आरोपी निदा खान को मिली जमानत

निदा खान पर धर्मांतरण में शामिल होने के आरोप

निदा पर आरोप है कि उन्होंने एक सहकर्मी का धर्मांतरण कराने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने इस्लामी चीजें और ऐप शेयर किए और हिंदू देवी-देवताओं के बारे में टिप्पणियां कीं। यह मामला TCS नासिक में कार्यस्थल पर उत्पीड़न और जबरदस्ती धर्मांतरण की बड़ी जांच का हिस्सा है। उन्हें 75,000 रुपये की जमानत राशि पर जमानत मिली, क्योंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका था। जांच जारी रहने तक TCS ने इसमें शामिल लोगों को निलंबित कर दिया है।