इमरान ताहिर ने किया टी-20 क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

CPL 2026: इमरान ताहिर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, गुयाना अमेजन वॉरियर्स को दिलाई जीत

लेखन भारत शर्मा 10:48 am Sep 10, 202610:48 am

क्या है खबर?

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 (CPL) के 31वें मुकाबले में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के 47 वर्षीय कप्तान इमरान ताहिर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टी-20 करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। उनकी इस गेंदबाजी और डेब्यू करने वाले मेहदी हसन मिराज (3/13) के प्रदर्शन से गुयाना ने सेंट लूसिया किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही गुयाना की टीम ने 14 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई।