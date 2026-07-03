जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा, विकास की सौगात या 2027 का शंखनाद?

पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अभियान की शुरुआत की

यह दौरा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन खत्म होने के बाद पार्टी इसे नई शुरुआत के तौर पर भी देख रही है। केंद्र सरकार ने पंजाब की रेलवे में निवेश बढ़ा दिया है। इसके तहत 1,400 करोड़ रुपये की कादियां-ब्यास रेल लाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और पूरे राज्य में रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन जैसे काम हुए हैं। भाजपा को उम्मीद है कि इन कामों से वह लोगों को राज्य के विकास के प्रति अपनी गंभीरता दिखा पाएगी।