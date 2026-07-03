जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा, विकास की सौगात या 2027 का शंखनाद?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते में पंजाब दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे नए रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और जालंधर में एक रैली को संबोधित करेंगे। रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किए गए स्टेशनों का उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही, वे राज्य के लिए कुछ और नई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं।
पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अभियान की शुरुआत की
यह दौरा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन खत्म होने के बाद पार्टी इसे नई शुरुआत के तौर पर भी देख रही है। केंद्र सरकार ने पंजाब की रेलवे में निवेश बढ़ा दिया है। इसके तहत 1,400 करोड़ रुपये की कादियां-ब्यास रेल लाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और पूरे राज्य में रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन जैसे काम हुए हैं। भाजपा को उम्मीद है कि इन कामों से वह लोगों को राज्य के विकास के प्रति अपनी गंभीरता दिखा पाएगी।