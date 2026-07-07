प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उठाएंगे भारतीय छात्रों के वीजा में होने वाली देरी का मुद्दा

ऑस्ट्रेलिया में एक लाख से अधिक भारतीय छात्र

ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए एक पसंदीदा जगह बनी हुई है, जहां एक लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी छात्र वीजा के मुद्दे के साथ-साथ तकनीक, खनिज और विदेश में रह रहे भारतीयों से मिलने जैसे कई और अहम विषयों पर भी चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने कार्यक्रमों के दौरान वे इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे।