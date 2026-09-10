प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, क्या बदलेगा भारत-ईरान का भविष्य?

प्रधानमंत्री मोदी और पेजेश्कियन परिवहन संपर्कों और समुद्री परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पर ईरान के चाबहार बंदरगाह की प्रगति शामिल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते पैदा हुई मुश्किल आर्थिक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर भी दोनों नेता बातचीत करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी कमी आई है।

भारत इन बाधाओं के बावजूद अपना सहयोग जारी रखने के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाश रहा है। ऐसे में यह बैठक दोनों पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।