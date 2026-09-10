प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, क्या बदलेगा भारत-ईरान का भविष्य?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली में BRICS नेताओं के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात करेंगे। यह बैठक SCO शिखर सम्मेलन में उनकी पिछली मुलाकात के 10 दिन बाद हो रही है, जहां दोनों नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों को और मजबूत करने पर खास जोर दिया था।
मोदी और पेजेश्कियन चाबहार बंदरगाह पर करेंगे बातचीत
प्रधानमंत्री मोदी और पेजेश्कियन परिवहन संपर्कों और समुद्री परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पर ईरान के चाबहार बंदरगाह की प्रगति शामिल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते पैदा हुई मुश्किल आर्थिक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर भी दोनों नेता बातचीत करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी कमी आई है।
भारत इन बाधाओं के बावजूद अपना सहयोग जारी रखने के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाश रहा है। ऐसे में यह बैठक दोनों पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।