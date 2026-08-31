प्रधानमंत्री मोदी आज ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशींजियन पेशींजियन से करेंगे मुलाकात

मंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में चल रहे SCO शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशींजियन से मिलेंगे। इस साल की शुरुआत में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी।

दोनों नेताओं ने फोन पर कई बार बातचीत की है, जिसमें 30 जून को हुई बातचीत भी शामिल है।

उस बातचीत में पश्चिम एशिया के बदलते हालात और आगे की रणनीति पर बात हुई थी। लेकिन यह मुलाकात उन्हें सीधे बैठकर मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर देगी।