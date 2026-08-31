प्रधानमंत्री मोदी आज ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशींजियन पेशींजियन से करेंगे मुलाकात
मंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में चल रहे SCO शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशींजियन से मिलेंगे। इस साल की शुरुआत में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी।
दोनों नेताओं ने फोन पर कई बार बातचीत की है, जिसमें 30 जून को हुई बातचीत भी शामिल है।
उस बातचीत में पश्चिम एशिया के बदलते हालात और आगे की रणनीति पर बात हुई थी। लेकिन यह मुलाकात उन्हें सीधे बैठकर मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर देगी।
पश्चिम एशिया की शांति और व्यापार पर चर्चा
इस बातचीत का मुख्य मकसद पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लाने के तरीकों पर विचार करना होगा।
इसके अलावा, व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने और भारत-ईरान के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाने पर भी गहराई से चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी पहले भी तनाव कम करने वाले कदमों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि दोनों नेता आपसी समझ को और मजबूत करने के साथ-साथ अपने रिश्तों को नई मजबूती देने का प्रयास करेंगे।