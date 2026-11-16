फिलीपींस में प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात, टैरिफ-पाकिस्तान पर होगी बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों के लिए फिलीपींस में हैं। यहां नेता व्यापार पर बात करेंगे और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबकी नजर 17 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनौपचारिक मुलाकात पर टिकी होगी। यह मुलाकात अमेरिका के टैरिफ और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को लेकर हाल में पैदा हुए तनाव को कम करने में मददगार हो सकती है।