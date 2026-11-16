फिलीपींस में प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात, टैरिफ-पाकिस्तान पर होगी बड़ी बात
लेखन भारत शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों के लिए फिलीपींस में हैं। यहां नेता व्यापार पर बात करेंगे और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबकी नजर 17 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनौपचारिक मुलाकात पर टिकी होगी। यह मुलाकात अमेरिका के टैरिफ और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को लेकर हाल में पैदा हुए तनाव को कम करने में मददगार हो सकती है।
भारत समुद्री नियमों और आर्थिक सुरक्षा पर देगा जोर
इस अहम इलाके में भारत सुरक्षित समुद्री मार्ग चाहता है और चाहता है कि सभी देश अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का सख्ती से पालन करें, भले ही वह आसियान-चीन वार्ताओं में सीधे शामिल नहीं है। अपने साथी क्वाड सदस्य देशों (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के साथ मिलकर, भारत आर्थिक सुरक्षा पर भी बात करेगा।