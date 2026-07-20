आंध्र प्रदेश: प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 साल में बने भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन, जानें कैसे बदलेगी इलाके की तकदीर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश के भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। यह हवाई अड्डा साल 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने इसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और सिर्फ 2 साल में ही इसे पूरा कर लिया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया है और वह चाहते हैं कि इसका उद्घाटन एक बड़े और भव्य समारोह के साथ हो।
नायडू का दावा: पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा
नायडू का कहना है कि यह हवाई अड्डा उत्तर आंध्र प्रदेश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे यहां लोगों को सफर के बेहतर साधन मिलेंगे, पर्यटन बढ़ेगा और नए उद्योग भी लगेंगे। उन्होंने इसकी तुलना हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे से भी की, जिसने उस शहर का कायापलट कर दिया था। यह उद्घाटन स्थानीय आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति को भी दुनिया के सामने लाएगा, जिससे यह पल इस क्षेत्र के लिए बेहद यादगार बन जाएगा।