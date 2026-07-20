आंध्र प्रदेश: प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 साल में बने भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन, जानें कैसे बदलेगी इलाके की तकदीर

नायडू का कहना है कि यह हवाई अड्डा उत्तर आंध्र प्रदेश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे यहां लोगों को सफर के बेहतर साधन मिलेंगे, पर्यटन बढ़ेगा और नए उद्योग भी लगेंगे। उन्होंने इसकी तुलना हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे से भी की, जिसने उस शहर का कायापलट कर दिया था। यह उद्घाटन स्थानीय आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति को भी दुनिया के सामने लाएगा, जिससे यह पल इस क्षेत्र के लिए बेहद यादगार बन जाएगा।