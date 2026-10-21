भारतीय वायु सेना के एयर शो में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 100 विमान भरेंगे उड़ान

भारतीय वायु सेना के एयर शो में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 100 विमान भरेंगे उड़ान
इस रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। वे यहां नमो घाट पर भारतीय वायु सेना के एक बड़े एयर शो में शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम का नाम 'इंडियन एयर फोर्स एरियल डिस्प्ले 2026' रखा गया है, जिसकी थीम 'विंग्स ओवर गंगा' है। इसमें भारतीय वायु सेना अपनी नई तकनीक और उड़ान के जौहर दिखाएगी।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।
3 दिन में करीब 100 विमान भरेंगे उड़ान
दर्शकों को यहां बेहद शानदार हवाई करतब देखने को मिलेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो में करीब 100 विमान आसमान में उड़ान भरेंगे। इनमें राफेल, सुखोई-30 एमकेआई (MKI) फाइटर जेट और भारत में बने तेजस विमान भी शामिल होंगे।
इसके अलावा, हेलिकॉप्टर और सी-17 ग्लोबमास्टर (C-17 ग्लोबमास्टर) जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अपनी ताकत दिखाएंगे।
इस एयर शो का मकसद भारत की हवाई शक्ति और अत्याधुनिक विमानन तकनीक का प्रदर्शन करना है।
नरेंद्र मोदी केदारनाथ कॉरिडोर की करेंगे समीक्षा
प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम सिर्फ वाराणसी तक ही सीमित नहीं है। वे इसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ भी जाएंगे। वहां वे केदारनाथ कॉरिडोर (केदारनाथ कॉरिडोर) प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका यह व्यस्त कार्यक्रम दिखाता है कि इस समय देश में रक्षा क्षेत्र में नए प्रयोगों और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर कितना जोर दिया जा रहा है।