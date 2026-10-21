भारतीय वायु सेना के एयर शो में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 100 विमान भरेंगे उड़ान

दर्शकों को यहां बेहद शानदार हवाई करतब देखने को मिलेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो में करीब 100 विमान आसमान में उड़ान भरेंगे। इनमें राफेल, सुखोई-30 एमकेआई (MKI) फाइटर जेट और भारत में बने तेजस विमान भी शामिल होंगे।

इसके अलावा, हेलिकॉप्टर और सी-17 ग्लोबमास्टर (C-17 ग्लोबमास्टर) जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अपनी ताकत दिखाएंगे।

इस एयर शो का मकसद भारत की हवाई शक्ति और अत्याधुनिक विमानन तकनीक का प्रदर्शन करना है।