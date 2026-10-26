प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो को दी जीत की बधाई, जानिए क्या कहा

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देश व्यापार, सुरक्षा और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए दोनों देशों के साझा लक्ष्यों का भी जिक्र किया। इसका सीधा मतलब है कि वे निष्पक्ष वैश्विक नीतियों के लिए मिलकर काम करेंगे। लूला अब फिर से राष्ट्रपति पद संभाल रहे हैं। इस बार उनके सामने देश में कई बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं, जिनमें ऊंची ब्याज दर और भारी सार्वजनिक कर्ज जैसी समस्याएं शामिल हैं।