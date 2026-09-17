प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने शुरू किया 'सेवा संकल्प अभियान', जानिए क्या है ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिलीं।
भारत में अमेरिकी दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग और बेल्जियम के दूतावास ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं भेजीं। इन शुभकामना संदेशों में उन्होंने व्यापार, रक्षा, तकनीक, आपसी संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की अहमियत पर जोर दिया।
भाजपा ने 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया
जन्मदिन को खास बनाने के लिए भाजपा ने एक नया अभियान 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया है। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा।
इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जनसेवा के कार्यों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन कार्यों में पेड़ लगाना, स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना और वडनगर से वाराणसी तक बाइक यात्रा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
भाजपा नेताओं ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी की सोच से प्रेरित होकर सेवा भावना को हर जगह फैलाना है। देश के कई बड़े नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और इस अवसर पर पूरे भारत में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।