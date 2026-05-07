'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली सालगिरह: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर बदलकर यूं किया सेना का सम्मान

नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन तरीके से सशस्त्र बलों को सम्मानित किया

मोदी का प्रोफाइल पिक्चर बदलना उन भारतीय सशस्त्र बलों की हिम्मत को सलाम है, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया था। यह उनकी उस पहचान का भी हिस्सा है जहां वे बड़े राष्ट्रीय मौकों पर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले भी उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर तिरंगे में बदल दी थी। यह बहुत से युवा भारतीयों के लिए यह बताता है कि कैसे नेता ऑनलाइन माध्यमों से अहम घटनाओं और कुर्बानियों को याद करते हैं।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'एक साल पहले, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल साहस, सटीकता और पक्का इरादा दिखाया था। उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया, जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत की थी। पूरा देश हमारी सेनाओं की बहादुरी को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े जवाब और देश की सुरक्षा की रक्षा के प्रति उसके पक्के इरादे को दिखाया।'



