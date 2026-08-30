ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी का दिल जीत लेने वाला स्वागत, भारतीय समुदाय ने मनाया भव्य जश्न

उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत स्थानीय भारतीय समुदाय ने खूब गीत-संगीत और डांस के साथ किया। लोगों ने इस मौके को भारतीय संस्कृति के एक शानदार और जीवंत जश्न में बदल दिया।

प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया, जो दूर देश में रहकर भी अपनी भारतीय विरासत को सहेजे हुए हैं। साथ ही, उन्होंने समुदाय के लोगों से भारत से अपना जुड़ाव बनाए रखने और उज्बेकिस्तान में एक सकारात्मक छाप छोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यह दौरा दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक संबंध मध्य एशिया के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत बना रहे हैं।