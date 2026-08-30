प्रधानमंत्री का खास अंदाज़: मिर्जियोयेव संग एक ही कार में, भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को मिली नई रफ्तार

मोदी ने बताया कि भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल के दिनों में मिलकर काफी तरक्की की है, और कहा कि वे इन संबंधों को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साल 2015 के बाद यह उनका उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा है।

ताशकंद में बातचीत खत्म करने के बाद मोदी बिश्केक जाएंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह संगठन के 25 साल पूरे होने का भी प्रतीक होगा। यह एक बड़ा क्षेत्रीय आयोजन है, जहां उनकी अनौपचारिक शैली (जिसमें विश्व नेताओं के साथ कार साझा करना भी शामिल है) गहरे संबंध बनाने में अहम भूमिका निभाती है।