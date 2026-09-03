भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ

दुनिया भर में चल रहे संघर्ष और सप्लाई चेन की मुश्किलों के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत GDP वृद्धि की जमकर तारीफ की है। नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी विवर के साथ साझा प्रेस वार्ता में, उन्होंने मौजूदा वक्त को 'बहुत बड़ी उथल-पुथल' वाला बताया। इसके बावजूद, उनका कहना था कि भारत अपनी आर्थिक गति को बरकरार रखे हुए है।