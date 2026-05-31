मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने की भारतीय आमों की तारीफ 

मोदी ने क्षेत्रीय आमों की किस्में बताईं

प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अल्फांसो और गुजरात के केसर से लेकर उत्तर प्रदेश के दशहरी और बिहार के खुशबूदार जरदालू तक अलग-अलग राज्यों के मशहूर आमों का जिक्र किया।

इसमें दक्षिण भारत के बंगनपल्ली, तोतापूरी, नीलम और मालगोवा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये अनोखी किस्में भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाती हैं। भारतीय आमों को दुनियाभर में मिल रही पहचान से उन्हें काफी गर्व महसूस होता है।