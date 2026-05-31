मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने की भारतीय आमों की तारीफ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में देश के आम किसानों की खूब तारीफ की। उन्होंने आम किसानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया।
मोदी ने बताया कि भारतीय आम अब विश्वभर में अपनी पहचान बना रहे हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में घरों में आमों पर बात करना तो भारत की एक पुरानी परंपरा बन गई है।
मोदी ने क्षेत्रीय आमों की किस्में बताईं
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अल्फांसो और गुजरात के केसर से लेकर उत्तर प्रदेश के दशहरी और बिहार के खुशबूदार जरदालू तक अलग-अलग राज्यों के मशहूर आमों का जिक्र किया।
इसमें दक्षिण भारत के बंगनपल्ली, तोतापूरी, नीलम और मालगोवा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये अनोखी किस्में भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाती हैं। भारतीय आमों को दुनियाभर में मिल रही पहचान से उन्हें काफी गर्व महसूस होता है।